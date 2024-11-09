برنامج لذوي الهمم في أنشطة الثقافة بالوادي الجديد ضمن مبادرة ”بداية جديدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - ضمن أنشطة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أقام فرع ثقافة الوادي الجديد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، لذوي الهمم، بمواقعه الثقافية، في إطار أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وقدم الفرع برنامجا ثقافيا بعنوان "اضحك.. لون.. افرح" بمدرسة التربية الفكرية بالوادي الجديد، تضمن البرنامج ورش حكي ومسرح عرائس للأطفال وألعابا ترفيهية ومسابقات ثقافية.

وأقيمت ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانتان نفيسة فاروق وعزة عمر، وأخرى للرسم على الوجوه، بجانب مسابقة ثقافية للأطفال شهدت عددا من الأسئلة التي تنافس فيها الأطفال وتم إهداء الفائزين جوائز رمزية.

وضمن الفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عقد قصر ثقافة موط محاضرة بمدرسة الأمل للصم والبكم بعنوان "دور الفن في التواصل الاجتماعي بين الأفراد"، وتحدث خلالها أحمد ماهر جبالي مشرف النشاط موضحا أن للرسم دورا مهما وبارزا في تعزيز مهارات التواصل بين المجتمع، موضحا أنه فن يستهدف التعبير عن الأفكار والمشاعر، كما يساعد الإنسان فى التواصل مع نفسه ومع الآخرين من المجتمع. وقدمت ورشة فنية للأطفال نفذتها الفنانة أسماء زهر الدين، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية ومسابقات ثقافية للأطفال.