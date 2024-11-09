نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة ساحرة لعمرو دياب في حفل "أنغامي".. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا، مساء أمس في "كايرو جيت" بمدينة الشيخ زايد على الطريق الصحراوي.

الحفل من تنظيم "أنغامي" و"إعمار" وحضره نخبة كبيرة من رجال المال والمجتمع وعدد غفير من جمهور عمرو دياب.

وصعد عمرو دياب لمسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت"

وقام بغناء ميدلي لعدد من الأغاني القديمة منها "قمرين ونور العين والعالم الله وليلي نهاري وكان طيب وأيام وبنعيشها ومعاك بجد ويدق الباب وتنسى واحدة".

واستعاد عمرو دياب خلال الحفل الذكريات مع الجمهور وبالتحديد خلال غنائه "وغلاوتك" التي أشعلت الاجواء، كما غنى "شكرا من هنا لبكرة" واختتم الحفل على أنغام "هتدلع".

في سياق متصل، تزينت ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك، خلال الأيام الماضية، بصورة النجم الكبير عمرو دياب، بعد تعاقده مع سوني ميوزك لعرض أعماله حصريا خلال الفترة المقبلة.

وعرضت إحدى شاشات عرض "تايمز سكوير"، صورة لعمرو دياب، بمشهد غير مسبوق، وذلك احتفاءًا بتعاقده مع سوني الشرق الأوسط لعرض الألبومات للفنان عمرو دياب على كافة المنصات باعتباره أكثر الفنانين مبيعا بالشرق الأوسط والعالم العربي على مدار مسيرته الممتدة لعقود من الزمان.