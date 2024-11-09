محمد القس: نجاح "برغم القانون" توفيق من الله

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان محمد القس عن سعادته بنجاح مسلسل "برغم القانون"، مؤكدًا أن هذا النجاح هو توفيق من الله سبحانه وتعالى.

محمد القس: العمل كان صعبًا والنجاح غير متوقع

أشار القس إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير للعمل، خاصة أن الموضوع المطروح كان صعبًا، موضحًا أنه فوجئ بثقل الموضوع بعدما قرأ السيناريو للمنتج ريمون مقار.

صعوبة التصوير وتحديات العمل

أوضح القس أن الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز أخبره بأن العمل تطلب نحو 500 موقع تصوير. كما أشار إلى أن تصوير المسلسل استغرق 4 أشهر، مما يعكس الجهد الكبير المبذول في العمل.

مواقف طريفة بين الفنانين خلال التصوير

تحدث القس عن حوار جمعه بالفنانة إيمان العاصي، التي أخبرته بأنها لا تحب المشاركة في عمل يُعرض أثناء تصويره، مما دفعه للتأكيد على أن ذلك كان من كرم الله عليهم ليشاهدوا ردود الأفعال ويشعروا بالحماس لاستكمال التصوير.

مشهد "التابوت" والتحديات الصحية خلال التصوير

تحدث القس عن مشهد "التابوت" الذي قدمه ضمن أحداث المسلسل، موضحًا أنه تعرض لإصابة في قدمه أثناء التصوير مما جعله يدخل المشهد بشكل عصبي، كما كشف خوفه من الأماكن المغلقة.

نهاية شخصية "أكرم" ضرورية وحتمية

أكد القس أن نهاية شخصيته في المسلسل كانت ضرورية ومبررة، حيث أشار إلى أنه مهما كانت مبررات الشخص، فإنها لا تبرر تجاوز القانون.

إيمان العاصي: بداية كره ولكن تغيرت المشاعر بعد التصوير

كشف القس عن موقف طريف حدث مع إيمان العاصي في أول لقاء بينهما، حيث قالت له إنها تكرهه. لكن مع بدء التصوير، تفهم شعورها وتبين أنه شعر بنفس الكراهية لها في بداية الأحداث.