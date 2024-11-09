"أنا مش أنا" فيلم مغربي يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفيلم المغربي "أنا مش أنا" في الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي سيُعرض في 19 نوفمبر، هذه المشاركة تُعتبر خطوة هامة في تعزيز حضور السينما المغربية على الساحة السينمائية العربية والدولية.

تفاصيل الفيلم

الفيلم من تأليف وإخراج المخرج هشام الجباري، الفيلم يحمل توقيعًا فنيًا متميزًا من خلال قصته وأسلوب تنفيذه، ويعد مثالًا على الإنتاجات المغربية التي تحقق نجاحًا كبيرًا في المهرجانات الدولية.

أبطال الفيلم

يضم الفيلم مجموعة من أبرز النجوم المغاربة، منهم عزيز داداس، الذي يعرفه الجمهور بأدائه الكوميدي الفريد، وكذلك الفنانة مجدولين الإدريسي، ودنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز.

وتأتي دبلجة الفيلم باللهجة المصرية لتجعله أكثر قربًا للمشاهدين في مصر.

تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المغرب ومصر

بعد عرض الفيلم، سيُقام حفل عشاء خاص يضم ضيوف المهرجان والفنانين المغاربة المشاركين، مما يعزز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين ويُعتبر فرصة لتسليط الضوء على قوة السينما المغربية.

السينما المغربية في صدارة الاهتمام الدولي

يُعتبر هذا الحدث فرصة رائعة لتأكيد مكانة السينما المغربية في الساحة العربية والعالمية، وتقديمها كقوة فنية ذات تأثير مستمر في صناعة السينما.