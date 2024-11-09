نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تقدم 285 نشاطًا متنوعًا بالمحافظات في مبادرة "بداية جديدة" وأكثر من 25 ألف مستفيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والمعنية ببناء الإنسان وتثقيفه وتوعيته، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، 285 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا بالمحافظات، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي، وشهدت الفعاليات إقبالًا جماهيريًا كبيرًا تخطى 25352 مستفيدًا.

تنفيذ الأنشطة والإشراف الفني

نفذت الفعاليات بإشراف الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ورئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة بداية بقصور الثقافة، وبالتعاون بين الإدارات المركزية والأقاليم والفروع الثقافية، ونفذت الإدارات المركزية 85 فعالية كان أهمها انطلاق فعاليات الأسبوع الـ34 من مشروع "أهل مصر" بمحافظة الأقصر، لأطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال، وجنوب سيناء، البحر الأحمر" حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وتضمن 12 ورشة فنية وحرفية، بجانب عدد من الزيارات الميدانية لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

الصالون الأول للطفل المصري بمسرح السامر

وشهد مسرح السامر بالعجوزة انطلاق فعاليات الصالون الأول للطفل المصري، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، تضمن معرضا للكتاب اشتمل على إصدارات متنوعة لهيئة قصور الثقافة ومجلة قطر الندى المتخصصة للطفل، بالإضافة إلى الورش والعروض الفنية بمشاركة فرقتي بنات وبس، الأراجوز المصري، وندوة بعنوان "إشكالية مجلات الأطفال والتكنولوجيا"، شارك بها كل من د. شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير، الكاتبة نجلاء علام، رئيس تحرير مجلة قطر الندى، الكاتب محمد السيد عيد، والفنانة نهلة ياسين، وأدارها الشاعر عبده الزراع، مدير عام الثقافة العامة.

أنشطة ثقافية متنوعة في المنوفية

وفي محافظة المنوفية أعدت هيئة قصور الثقافة أسبوعًا ثقافيًا ضمن برنامج "مصر جميلة" المعني باكتشاف ورعاية الموهوبين، وتضمن الأسبوع تدريبات مكثفة بقصر الطفل لعدد من الأطفال الموهوبين تترواح أعمارهم بين 6 سنوات وحتى 15 سنة، في مجالات التعبير الفني، الدراما الحركية، فن المكرمية، الديكوباج، وتصميم العرائس وغيرها من الورش الفنية بمشاركة نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين، وذلك بهدف تعزيز النشاط الفكري والثقافي والفني، وتفعيل المشروعات التراثية التي تسهم في بناء الإنسان ودعم واكتشاف المواهب.

أتوبيس الفن الجميل وجولات ثقافية للأطفال

وواصل أتوبيس الفن الجميل جولاته الفنية ضمن أنشطة الهيئة المعنية بثقافة الطفل، حيث نفذت زيارة إلى متحف ومركز أمير الشعراء أحمد شوقي بالجيزة، إحياء لذكراه، بجانب زيارة منطقة مجمع الأديان والمتحف القبطي، تعرف خلالها الأطفال على المعالم الأثرية الموجودة في المنطقة، والتي تشمل مجمع الكنائس والمتحف القبطي، والمعبد اليهودي، وجامع عمرو بن العاص بطرزه المعمارية المتنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الورش الفنية والمسابقات الثقافية.

فعاليات "بداية جديدة" بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد

وفي إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي شهدت محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، والفيوم، 41 فعالية ضمن مبادرة "بداية" من منها: لقاء بمكتبة البحر الأعظم تحدث خلاله محمد رمضان، أخصائي ثقافي، عن نظرة الشباب نحو المستقبل، وأهمية العمل وتوجيه الطاقات الإبداعية، بجانب انطلاق فعاليات برنامج ثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية بالجيزة، تضمن محاضرات تثقيفية وتوعوية، منها "التسامح وقبول الآخر، حقوق الطفل فى المجتمع، دور الثقافة في الحفاظ على القيم الأخلاقية والمبادىء الإنسانية" وغيرها، بجانب عدد من الورشة الفنية والحرفية واكتشاف المواهب والمسابقات الثقافية.

لقاء "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية" في القليوبية

وفي محافظة القليوبية أعد بيت ثقافة طوخ، لقاء بعنوان "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية" بمقر جمعية الرعاية الاجتماعية، تحدث خلاله المهندس خالد حجازي، من وزارة الاتصالات، عن أهداف مبادرة بداية، وأهميتها في بناء الإنسان المصري وكذلك أهمية التحول الرقمي في الحد من الفساد، فيما تناول المهندس محمد زكي، خدمات التحول الرقمي، وكيفية الاستفادة منها بشكل أمثل.

هذا بجانب فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب شبين القناطر، الذي تضمن مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والورش الفنية والأمسيات الشعرية.

أنشطة ثقافية بمحافظة الفيوم

وشهدت محافظة الفيوم أسبوعًا ثقافيًا للطلاب تضمن لقاءات للتعريف بأهداف المبادرة الرئاسية، ومحاضرات تثقيفية حول كيفية تنظيم الوقت، تنمية الذات، والحفاظ على البيئة وذلك في مدارس: الثورة الإعدادية للبنين، طامية الثانوية للبنات، وأم المؤمنين الثانوية للبنات.

فعاليات ثقافية في إقليم غرب ووسط الدلتا

وفى إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي أقيمت 19 فعالية بمحافظات الغربية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، المنوفية، أهمها لقاء للتعريف بأهداف المبادرة بمعهد فتيات طنطا الثانوي، بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس منطقة الغربية الأزهرية.

وعقد بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، محاضرة بعنوان "بناء الشخصية" تحدث خلالها صلاح خليل، مدير البيت، عن دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية، وبناء الشخصية السوية.

الأنشطة الفنية في البحيرة ودمنهور

وفي محافظة البحيرة، قدمت فرقة أوبرا عربي أطفال بقيادة الفنانة رنا بركات عرضا فنيا بقصر ثقافة وادي النطرون، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية، وعلى مسرح ثقافة دمنهور، قدم فريق كورال أطفال قصر ثقافة الطفل، عرضا غنائيا بقيادة المايسترو عاصم علاء، بجانب لقاء بعنوان "فن الكلام" ناقش خلاله حسن المصري، أخصائي ثقافي، مهارات التحدث والاستماع وكيفية إدارة الحوار.

أنشطة ثقافية في إقليم شرق الدلتا

وفي إقليم شرق الدلتا الثقافى نفذت مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظات الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية وبلغ عددها 43 فعالية، أهمها يوم ثقافي أعده قصر ثقافة الطفل بالدقهلية لطالبات المدرسة الثانوية بالمنصورة، تضمن لقاء تحدثت خلاله الأديبة سمية عودة، عن المبادرة الرئاسية التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان في مختلف المجالات لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة دور قصور الثقافة في نشر الوعي واكتشاف المواهب من خلال القوافل الثقافية والأنشطة المتنوعة المقدمة في مواقعها المنتشرة بالمحافظات ومناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

أعقب ذلك أوبريت غنائي استعراضي للأطفال بعنوان "بداية جديدة"، وفقرة اكتشاف مواهب في مجالات الغناء، العزف والإلقاء الشعري.

القوافل الفنية والإبداعية في إقليم وسط الصعيد

وفي إقليم وسط الصعيد الثقافي أقيمت 60 فعالية بمحافظات أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، من أبرزها تنظيم قوافل الفن والإبداع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، التي قدمها قصر ثقافة سمالوط، بمدرسة الشهيد أحمد عباس، وتضمنت لقاءات شعرية واكتشاف مواهب في مجالات كتابة القصة القصيرة، إلقاء الشعر، الرسم، التمثيل، الغناء، والعزف المنفرد، بالإضافة إلى الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط من خلال بيت ثقافة منفلوط، كمل قدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص عددا من الفعاليات بمعهد حسين رشدي الأزهري للفتيات بأسيوط، منها ورشة أدبية لتعليم فن كتابة القصة القصيرة للكاتب عاطف العزازي، تعليم أساسيات الرسم والتلوين، التطريز، الخط العربي، الكروشيه وفن التلي وغيرها.

أنشطة ثقافية في إقليم جنوب الصعيد

وفى إقليم جنوب الصعيد الثقافي أقيمت 21 فعالية فنية وثقافية بمحافظات البحر الأحمر، قنا، أسوان، الأقصر، منها عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بمقر القصر.