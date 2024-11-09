نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور نجوم الفن والرياضة والإعلام.. الجسمي يتألق بحفل عالمي في الأهرامات ويشعل الأجواء ب "بشرة خير" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمواصفات عالمية، وسط أجواء ساحرة في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وقد شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، إلى جانب شخصيات عامة بارزة، مما أضفى على الحدث رونقًا خاصًا.

تواجد مميز لأبرز الشخصيات الفنية والإعلامية

حضر الحفل كل من الفنانة نبيلة عبيد والإعلامية هالة سرحان والفنانة بشرى، إضافة إلى مهندسة الديكور رباب عبد العاطي، والفنانين أحمد العوضي وهشام عباس وأمير المصري.

كما ضم الحضور كلًا من صبري فواز، محمد جمعة، عبير صبري، طارق النهري، شريف باهر، أروى جودة، وأحمد جمال سعيد، بجانب الإعلاميات سمر يسري ولمياء فهمي عبد الحميد وأسماء مسلم.

تفاعل الجمهور مع "بشرة خير" وأغاني الجسمي

أبدع حسين الجسمي في تقديم مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وأبرزها أغنية "بشرة خير" التي أشعلت الأجواء وأضافت المزيد من البهجة والإثارة، ليستمر الحفل حتى منتصف الليل وسط أجواء مليئة بالفرح والطاقة.