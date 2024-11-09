نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد القس يهدي منى الشاذلي هدية من 100 سنة ..فما القصة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي عبر قناة on e الفنان محمد القس وذلك بعد نجاحه في برغم القانون ، ليتحدث عن هذا النجاح ويتطرق إلى كواليس ما قبل الشهر وغيرها .

هدية محمد القس لـ منى الشاذلي

وحرص الفنان محمد القس خلال الحوار على التعبير عن السعادة بستضافته من قبل منى الشاذلي كما أعطاها هدية معلقًا :" ظهوري معاكي حلم تمنيته وتحقق، وأقدم لكي هدية بسيطة عبارة عن ربع قرش سعودي منذ ما يقرب من 100 سنة".

أحداث مسلسل “برغم القانون”

تدور أحداث مسلسل “برغم القانون”، حول (ليلى) المحامية التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.



فريق عمل مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.