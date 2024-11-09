نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منة فضالي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة منة فضالي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما شاركت جمهورها صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها بعد فترة من الغياب.



وأرفقت منة بالصورة تعليقًا، قائلة: "أنا مثل الخيل لا أملك سوي صمتي وصدقي ووفائي وعزة نفسي وكرامتي وكبريائي، يحبني الكثير ولكن لا يفهمني إلا المميزون فقط"، ونالت الصورة على اعجاب كثير من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا وانهالت عليها التعليقات.

منشور منة فضالي

آخر أعمال منة فضالي



يشار أن آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين، وشاركت أيضًا بمسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.