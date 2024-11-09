"باميلا أندرسون تشيد ببيونسيه بعد تكريمها لشخصيتها في Baywatch!

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أحمد جودة - القاهرة -

أشادت النجمة الكندية باميلا أندرسون بالمغنية العالمية بيونسيه، بعد أن قامت الأخيرة بتكريم شخصيتها الشهيرة C.J. Parker من سلسلة Baywatch في مقطع فيديو جديد لأغنيتها "Cowboy Carter".

في الفيديو، الذي يحمل عنوان "Beywatch"، تظهر بيونسيه في مشهد مثير تطلق فيه مسدسًا، وتنتهي بتمنيات عيد ميلاد سعيد للمشاهدين.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل ارتدت بيونسيه شعرًا مستعارًا أشقرًا وملابس سباحة حمراء تذكّر بالأيام الخوالي للعرض.

كما شاركت بيونسيه صورة من الفيديو على إنستغرام، حيث علقت أندرسون قائلة "LOVE" مع رمز تعبيري على شكل قلب، مما يعكس مدى إعجابها بالتكريم.