نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قادرين يا حب ..بسمة بوسيل تطرح كليب جديد قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بسمة بوسيل من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عن طرح كليب جديد بعنوان "قادرين يا حب" حيث نشرت فيديو لها مرتدين الأبيض .

آخر أعمال بسمة بوسيل

يذكر أن آخر أعمال بسمة بوسيل أغنية هبدأ أعيش" وهى من تأليف محمود سليم وألحان علي الخواجة.

كلمات هبدأ أعيش

خليتني بيك أشوف اللي ماشوفتوش بعيني قلبي ده قال حروف مقالهاش طول سنيني كان فيه جوايا خوف قبلك دا كان ماليني حسيت معاك بأمان شوفت معاك الحياة بلون وبشكل تاني إحساس بجد ياه اخدني من مكاني قلبي عمره ابتداه أول ما بقيت عشاني ولاقيت لقلبي مكان هابدأ أعيش.. مافيش ولا حاجة هاتخليني اسيب اديك خلاص لاقيت كل اللي نفسي فيه ده فيك بقيت بشوف الدنيا أحلى وهي بيك وأكتر بكتير لو ثانية تكون بعيد مش هتنازل عليها هافضل جنمبك واعيد كل حاجة ابتديها تاني بإحساس جديد دي حياتي أنت ماليها كل يوم بيك عيد لما قلبي لقاك كات هي دي البداية وناويت أعيش معاك قصه وملهاش نهاية لو عشت عمري ليك صدقني مش كفاية عُمر شوية عليك