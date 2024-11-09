نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر رفض أبناء محمود عبد العزيز تقديم السيرة الذاتية لوالدهما الراحل في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان محمد محمود عبد العزيز السبب وراء رفضه، هو وشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، تقديم عمل فني يتناول سيرة والدهما الراحل الفنان محمود عبدالعزيز.

وفي تصريحات صحفية، قال محمد إن والده ترك رسالة فنية متكاملة لا تحتاج لإضافة، مضيفًا أنه مهما كان حجم حبهم وتقديرهم له، فلن يستطيعوا تقديم شيئًا جديدًا لمشواره الفني أو إضافة أبعاد أخرى إلى شخصيته الفنية التي قدمها بنفسه.

وأكد محمد أن تأثير والده لا يزال مستمرًا حتى الآن في الوسط الفني، وأنه رغم رحيله، يظل إرثه الفني يلهم الجميع، ولا أحد يمكنه إعادة تجسيد هذا الإرث أو تقديمه بشكل آخر.

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

أما أحدث أعمال محمد محمود عبدالعزيز، فهو مسلسل "برغم القانون" الذي يشارك في بطولته إلى جانب مجموعة من النجوم، منهم إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام.