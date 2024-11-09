إيمان الشريف تتصدر تريند جوجل بسبب قرار مفاجئ

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة الشابة إيمان الشريف تساؤلات كثيرة بين جمهورها في الساعات الأخيرة، بعد أن قامت بحذف جميع صورها من حسابها الرسمي على إنستجرام، بما في ذلك صور من كواليس أعمالها الفنية السابقة.

في خطوة غير متوقعة، اكتفت إيمان، شقيقة الفنانة ولاء الشريف، بنشر صور جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، مع صور من أدائها لمناسك العمرة الشهر الماضي. هذا القرار أثار الكثير من الفضول حول ابتعادها عن التمثيل، ولم تعلق إيمان بشكل مباشر سوى من خلال ستوري على إنستجرام، حيث كتبت: "اللهم اجعل لي نصيب في كل شيء أحببته".

آخر أعمال إيمان الشريف

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان الشريف كان مشاركتها في مسلسل "صوت وصورة" الذي عُرض العام الماضي، حيث لعبت دور شقيقة الفنانة حنان مطاوع، وناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المهمة. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وضم عددًا من الفنانين مثل صدقي صخر ورامي الطمبارى ووليد فواز وهاجر عفيفي.