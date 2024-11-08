نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنس بوخش يكشف عن حقيقة أرتباطه بـ دينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإعلامي أنس بوخش عن أخبار ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، التي انتشرت خلال الفترة الماضية، أثناء ضيافته في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة on.

بدأت القصة عندما ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع الإعلامي أنس بوخش أثناء حضور عرض خاص لأحد أفلامها في الإمارات، وانطلقت شائعة ارتباط الثاني، التي لم ينفها وقتها أي من الطرفين.

وقال أنس بوخش: “كنت بضحك على الموضوع إحنا شعب عاطفي بيحب الحب، فمبجرد ما يحسوا إنه فيه كيميا بين شخصين يقولوا ده بيحبوا بعض، وبعدين دي مش أول مرة دول خلوني أرتبط بممثلة تركية، وهي متزوجة أصلا”.

ومن ناحية أخري، قالت والدته: “عمري ما صدقت شائعات ارتباط أنس أنا بكلمه كل يوم فمستحيل أصدق اللي بيقولوه عنه، وبعدين عمري ما قولتله يتزوج هو حر، الموضوع ده يخصه هو لوحده، وقت ما يكون محتاج يتجوز هيتجوز”.

كما ظهرت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي ونفت ارتباطها بـ«إعلامي شهير» وأكدت أنها مرتبطة بمصري يدعى حسين.