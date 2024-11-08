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أحمد جودة - القاهرة - هاني عادل عن تعاونه المتكرر مع هند صبري: "صدفة"

علق الفنان هاني عادل، عن تعاونه المتكرر مع الفنانة هند صبري، حيث رد ان الصدف بتجمعنا.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "أكتر سؤال بتسأله "ليه بتسيب هند صبري في الأعمال؟"



و تابع: "من أول مسلسل "عايزة أتجوز" والتعاون بينا صدفة، هي وأنا مش بنختار نشتغل مع مين.. الحاجات بالصدفة بتتعرض عليا وبيكون فيها هند".

الفنان هاني عادل

أحدث أعمال الفنان هاني عادل

كما يذكر أن آخر أعمال هاني عادل، مسلسل "برغم القانون" الذي تدور أحداثه حول (ليلى) المحامية التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.

فريق عمل مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

و الجدير بالذكر أن الفنان هاني عادل، يعيش حالة من الانتعاش الفني حيث يشارك آيضا بمسلسل "البحث عن علا 2" الذي تدور أحداثه حول (علا عبدالصبور) الذي تعود في مغامرة جديدة برفقة عائلتها في الموسم الثاني من القصة، حيث تجد نفسها مضطرة للعمل مع كريم ابن مورد منتجات شركتها، وبالرغم من نشوب مشاكل بينهما في بدء الأمر إلا أن علاقتهما تتطور ويتقرب منها كريم، وفي ذات الوقت تحاول ابنتها لفت نظرها للاهتمام بها خاصة بعد أن أصبحت في سن خطير.

فريق عمل مسلسل "البحث عن علا 2"

و يضم المسلسل نخبة من نجوم الفن، إلى جانب هند صبري وسوسن بدر، أبرزهم: طارق الإبياري، ظافر العابدين، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين،والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، ومن إخراج هادي الباجوري