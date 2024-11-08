نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع عرضه على شاهد.. ولاد رزق 3 يتصدر محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر فيلم ولاد رزق الجزء الثالث تريند محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة موقع جوجل ومنصة أكس، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة شاهد الرقمية

وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية المختلفة في مصر والعالم العربي، وتدور أحداثه في إطار اكشن كوميدي حول مجموعة من الإخوة في عين الصيرة يضعهم القدر في العديد من الأزمات ويحاولون التخلص منها

فريق عمل فيلم ولاد رزق 3:

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين امين، أسماء جلال، سيد رجب، محمد لطفي، محمد ممدوح، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

أحمد عز يشيد باستوديوهات الحصن في السعودية:

وفي سياق آخر تواجد أول أمس الفنان أحمد عز مع عدد من نجوم مصر في السعودية على أثر افتتاح حصن السينمات في موسم الرياض، وتحدث عز عن سعادته بتواجد هذا الحدث في بلد عربية وقريبة من الشعب المصري مثل السعودية.

وعند سؤاله عن المنافسة السينمائية مع زملائه قال:" عايز أقولك على حاجة، الفن مافيهوش تحدي ومفيهوش 1 و2 و3 و4 خالص، الفن هو تكامل واللي يهمنا في الاخر هو إرضاء المشاهد".

وأضاف:" أنا ديما بقول احنا كلنا لاعيبة كورة عايزين نجيب جول والجول ده هو إرضاء المشاهد على الحاجه اللى بنقدمها، ويارب ديما نكون عند حسن ظنه".