نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير صلاح الدين لـ دوت الخليج: انتهينا من ألبوم بلاك تيما الجديد.. وأحضر لعرض مسرحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أمير صلاح الدين على حضور العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان الذي أقيم أول أمس بحضور أبطاله بأحد السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.



وقال أمير صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' سعيد بالفيلم وأنا النهاردة جاي عشان أدعم أصدقائي، البرومو حلوة أو ي وأغنية بهاء سلطان عظيمة عجبتني جدا وأعتقد أن هي هتعمل دعاية قوية للفيلم، ومنه شلبي وأحمد داوود كمان لا غبار عليهم".



كما تحدث عن فكرة البودكاست الذي أطلقها منذ فترة طويلة قائلا:' الفكرة كانت لدي منذ فترة طويلة وتحديدا من وقت ميكرفون مع الفنانة يسرا اللوزي، كنت أتمنى محاورة أصدقائي الفنانين الذين اعرفهم جيدا على المستوى الشخصي مضيفا:' نفسي أحاور فيه النجم عادل إمام.



كشف أمير صلاح الدين عن أعماله المقبلة:' أوشكنا على الإنتهاء من تحضيرات الألبوم الجديد لفرقة " بلاك تيما" بالإضافة إلى تحضيري لعرض مسرحي في شهر ديسمبر".

من جهه أخرى قد شارك الفنان أمير صلاح الدين مؤخرا مع فريق " بلاك تيما " فى إحتفالية " إتحاد القبايل " بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري إحتفالات أكتوبر بإستاذ العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شارك مع بلاك تيما فى إحياء الحفل وتقديم الأوبريت الغنائى كل من النجم محمد منير، أنغام، هشام عباس، حميد الشاعرىي، حكيم، الأوبريت كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.