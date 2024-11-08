انت الأن تتابع خبر أحمد جمال سعيد يتألق في مسلسل ”وتر حساس” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألق الفنان أحمد جمال سعيد في أحدث أعماله الدرامية، مسلسل "وتر حساس"، الذي يُعرض حاليًا على قناة ONE، حيث نال إشادات إيجابية عن أدائه في شخصية "مازن".

تفاصيل شخصية "مازن"

استعد أحمد جمال سعيد للدور من خلال تغيير هيئته الجسدية، حيث ظهر بجسد رياضي بعد فترة طويلة من التحضير. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية "مازن" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت التعليقات بين الإشادة بالأداء والانتقاد. ومن التعليقات التي وردت: "تمثيله تحفة، بالنسبة ليك يا فنان أنا كرهتك أوي، سبحان الله في شبه وحركات من جده، دورك عسل، أنا حاسة إني بتفرج على فريد شوقي."

مواعيد عرض المسلسل

يُعرض مسلسل "وتر حساس" على قناة ON يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويعاد مرتين: الأولى في الواحدة والربع صباحًا، والثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي. كما يُعرض عبر قناة ON Drama في العاشرة مساءً، مع إعادة في الخامسة صباحًا والرابعة عصرًا.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل "وتر حساس" في 45 حلقة حول ثلاث صديقات تبدأ علاقتهن في الانهيار عندما تكتشف "كاميليا" (إنجي المقدم) أن زوجها "رشيد" (محمد علاء) في علاقة مع صديقتها المقربة "سلمى" (صبا مبارك)، بالإضافة إلى تعرضها للابتزاز من صديقتهما الثالثة، مما يؤدي إلى تفكك العلاقات التي كانت تبدو مثالية.

أبطال العمل