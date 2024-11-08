نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنس بوخش: أمي من أقرب الأصدقاء لي.. وأنا وأخواتي الـ9 ما شُفناش دلع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت السيدة هالة كاظم والده الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عن فارق العمر بينها وبين أنس، أنس، وذلك إستضافتها في برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة ON.

قالت هالة كاظم: "الفارق في العمر بيني وبين ابني أنس مش كبير، فقط 18 عامًا".

وأضافت: "تزوجت وأنا عمري 17 عامًا وأنجبت أنس بوخش في عمر الـ18 وحاليًّا أنا عمري 61 عامًا وهو 43 عامًا".

بينما قال، قال أنس بوخش: "من أقرب الأصدقاء ليَّ أمي وأستشيرها في الشغل والحياة وهي من المقربين لي، أنا وإخواتي الـ9 ما شُفناش دلع ولا واحد مننا طلع دلوع، ولو الأم عرفت تربي الأولاد يطلعوا صح".