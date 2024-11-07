نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نرو النبوي يواصل تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي قائمة الأكثر مشاهدة على watch it لهذا الأسبوع، ليكتسح المنصة الإلكترونية بنجاحه الهائل متفوقًا على المسلسلات التي تصدرت الفترة الماضية، ومنها «برغم القانون» و«تيتا زوزو».

مسلسل 6 شهور

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.