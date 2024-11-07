نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض أرشيف القاهرة.. عنوان الاحتفالية الرابعة لمبادرة سيرة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مبادرة سيرة القاهرة، للاحتفال بأربع سنوات على تأسيس المبادرة، وذلك يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، في تمام السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً في بيت السناري بمنطقة السيدة زينب.

وتنطلق الاحتفالية تحت عنوان "معرض أرشيف القاهرة"، وتبدأ الفقرات باستقبال الضيوف وتسليمهم بعض الهدايا المميزة، وإشراكهم في لعبة تم إعدادها خصيصًا لهذا اليوم، ثم يتم عرض فيلم عن إنجازات المبادرة في المرحلة السابقة.

بعد ذلك يتحدث الفنان محمد عبد الفتاح، صانع الحكايات ومؤسس بيت الحواديت وتبدأ حكاية اليوم ب "حلاوة زمان"، تليه كلمة للكاتبة والمنسقة الصحفية منى عبد الوهاب، وحديث عن كتابها "حاجات قديمة للبيع".

يعقب ذلك عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج السيرة، يتبعه فقرة "الأراجوز يحكي" تقدمها فرقة الأراجوز المصري.

بعد ذلك يتم التعريف بالحدث الأهم وهو "معرض أرشيف القاهرة"، وافتتاح المعرض، وهو يعتبر "أول متحف شعبي مستقل"، يستعرض العديد من نوادر التراث في البيوت المصرية، يشارك فيه عدد كبير من المهتمين بجمع التحف والمقتنيات التراثية، مثل طوابع البريد، العُملات القديمة، أدوات الخط العربي، طاسة الخضة، الجرامافون، الأسطوانات الغنائية، قطع مختلفة من الملابس الشعبية،كذلك يُعرض فيه أدوات للعديد من المهن المندثرة مثل "السقا"، "خراط السبح"، "البوظاتي"، الشربتلي"، "الطرابيشي"، "الحصري"، وغيرها.

يذكر أن مبادرة سيرة القاهرة، هي مبادرة مستقلة، تأسست في أواخر عام 2020، على يد الباحث التاريخي، عبد العظيم فهمي، الذي تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ، وفتنته القاهرة وشوارعها وأزقتها، وبدأ يحكي حكايتها في تمشيات لربط الناس بتاريخ المدينة التي يسكنون فيها، ثم بعد ذلك، قامت المبادرة بإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية تحت عنوان "من دروبها العامرة" التي تروي حكايات المدينة وحاراتها وأزقتها، كان آخرها فيلم "مجاذيب القرافة"، والذي يروي عن تاريخ جبانات القاهرة، وما تحمله من تراث مصري متنوع وثري.

كما شاركت المُبادرة مع أسبوع القاهرة الحضري الذي تنظمه الأمم المتحدة لحفظ تراث المدن، بأربعة أفلام وثائقية عُرضت بسينما زاوية في وسط البلد، وهي "الركبية"، "الحلمية" "درب قُرمز"، "محروسة يا قاهرة".

كما شارك فيلم "ذاكرة الحجر: الأطلال الحيّة في ثنايا المدينة"، في مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته الثالثة، وأيضًا شارك فيلم "درب قرمز" أحد أفلام سلسلة "من دروبها العامرة"، في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدورته الرابعة في مسابقة الأفلام الوثائقية.