فيلم مينفعش بتوصف من حلاوته.. علا رشدي تشيد بفيلم "الهوى سلطان" لمنة شلبي وأحمد داوود

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أحمد جودة - القاهرة - فيلم مينفعش بتوصف من حلاوته.. علا رشدي تشيد بفيلم "الهوى سلطان" لمنة شلبي و أحمد داوود

أشادت الفنانة علا رشدي، بفيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داوود، بعد حضورها العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم أمس الأربعاء على مسرح المسرح بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور الفنانة علا رشدي

و نشرت الفنانة علا رشدي، مقطع ريلز يجمع صور العرض الخاص وصورها برفقة أحمد داوود ومقطع من الفيلم بالسينما، وعلقت على منشورها قائلة: "مش قادرة أبتدي منين عن فخري بينتوتي حبيبي أحمد داوود وعن جمال فيلم الهوى سلطان، فيلم مينفعش يتوصف من حلاوته وبسطته وطيبته واحساسه… طبعا أنا شهادتي مجروحة… بس لازم تشوفوه عشان تحسه اللي أنا حسيت بيه وتستمعوا بجماله… هبة يسري مش عارفة أقول ايه عن موهبتك وإحساسك وحقيقتك، مخرجة حقيقية بسيطة وملهمة ومخلصة لشغلها.. الف مليون مبروك!.. منة شلبي رجعتينا للزمن الجميل والإحساس السهل الممتنع، كفاية كدا.. روحوا شوفوا الفيلم، ومبروك لكل الكاست".

علا رشدي أعربت عن سعادتها بحضورها العرض الخاص لفيلم “الهوى سلطان” وأشادت به وبصناعه

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

فريق عمل وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان" نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.

التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داوود



فيلم "الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.





يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات تقترب من 35 مليون جنيهًا.

أحمد داوود ينتهي من تصوير مسلسل كل سنة مرة

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد كل سنة مرة مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.

صناع مسلسل كل سنة مرة

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داوود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.