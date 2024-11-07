نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داوود لـ دوت الخليج: "مبسوط بالشغل مع منة شلبي في الهوى سلطان.. ووجود بهاء سلطان مكسب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد داوود عن تجربته في فيلم "الهوى سلطان" قائلا:' مبسوط بالفيلم جدا وأتمنى يعجب الناس، الفيلم مختلف وبقالنا كتير مشوفناش فيلم رومانسي وده اللي خلاني وافقت على الفيلم وجود منتجين كبار زي أحمد فهمي وهاني مجيب ووجود منة شلبي وهبة يسري من الحاجات اللي خلتني أحب المشروع وأكون مخلص ليه جدا، ممتن جدا".

وعلق على الأغنية الدعائية بصوت بهاء سلطان في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:' بهاء سلطان مكسب وبقالنا كتير مسمعناش أغنية رومانسي بنشوف أغاني جديدة بقالنا فترة وبحبها وبسمعها وكل حاجة لكن أول مرة أغنية رومانسي نخبط فيها ونحبها من فترة".

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء، ويجسد أحمد داوود دور مهندس يُدعى علي.