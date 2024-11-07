نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ما محبة إلا بعد عداوة" هل تتحول المنافسة بين نور النبوي ونور إيهاب إلى حب في 6 شهور؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد ما شهدته العلاقة بينهما من منافسة شديدة وعداء متبادل، يبدو أن هناك بوادر إعجاب بين نور النبوي ونور إيهاب، ليتحقق المثل الشعبي القائل "ما محبة إلا بعد عداوة"، وهذا ضمن أحداث مسلسل 6 شهور الذي يُعرض على كمنصة Watch It متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.



يكسب مراد (نور النبوي) نقطة لصالحه وتلعب الصدفة دورًا كبيرًا في حياته المهنية، عندما يكتشف أن لطيفة (نور إيهاب) لم تحصل على شهادة جامعية وأنها لم تتخرج من الكلية كما ادعت في بداية تقدمها للعمل في قسم المبيعات، حيث تتنافس هي ومراد على نفس الوظيفة.

وعلى عكس توقعاتها، تفاجأ لطيفة بأن مراد لم يكشف سرها، بل ويقدم لها يد المساعدة ويشاركها في تطوير أفكارها، حتى تتمكن من إعادة تقديمها إلى مديرتها مرة أخرى، حتى يتم قبولها، وتظل في موقعها كمنافسة لمراد. ونستشف من الحوار الذي دار بينهما أثناء تواجدهما معًا في سيارة لطيفة، وجود بوادر إعجاب متبادل بينهما.



بالإضافة إلى ذلك، نجد مراد يدافع عن لطيفة عندما يظهر لها أحد العملاء بالجراج أثناء توجهها إلى سيارتها، حاملًا باقة من الورد ويلح في التقرب منها، ما يجعل نور النبوي يضربه ويفقده توازنه، فيشعر العميل بالخوف ويرقض هاربًا من أمامهما.

وهو ما يجعلنا نتساءل: هل سيتطور هذا الإعجاب إلى قصة حب، لينطبق المثل الشعبي القائل "ما محبة إلا بعد عداوة"؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقات القادمة.

6 شهور



مسلسل 6 شهور تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما. وبطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد علي، فريدة رجب، رشا مهدي ومجدي بدر، بالإضافة إلى ظهور خاص لنجم مختلف كضيف شرف لكل حلقة.