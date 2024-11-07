فيلم "الهوى سلطان" لأحمد داود ومنه شلبي يحقق 742 ألف و529 جنيهًا في أول يوم عرض

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “الهوى سلطان” بطولة أحمد داود ومنه شلبي إيرادات وصلت إلى 742 ألف و529 جنيهًا في أول يوم عرض للفيلم في السينمات.

صناع وأحداث مسلسل الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء. ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى علي.

تعاون منة شلبي وأحمد داود

فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات تقترب من 35 مليون جنيهًا.

أحمد داود ينتهي من تصوير مسلسل كل سنة مرة

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد كل سنة مرة مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.

صناع مسلسل كل سنة مرة

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.

أحمد داود يحضر لرمضان 2025

كما يُحّضر أحمد داود لمسلسل من 15 حلقة في رمضان 2025 بالتعاون مع شركة أروما والمتحدة ومنصة Watch It.

ويُعتبر أحدث أعمال داود في الدراما التلفزيونية مسلسل زينهم، من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في بطولته إلى جانب داود، كل من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف.