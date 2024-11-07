نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي رفعت تكشف تفاصيل دورها في "حكيم باشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة هايدي رفعت في دورها بمسرحية "يوم عاصم جدا"، حيث جسدت شخصية فتاة مهووسة بمنصة "تيك توك" وتبيع الملابس عبرها، وتألقت في العرض مع النجوم مصطفى منصور وسلوى عزب، حيث قدمت بعض الأغاني ضمن المسرحية، مما أضاف طابعًا ترفيهيًا وحيويًا للعروض.

كان للفجر الفني لقاء خاص مع الفنانة هايدي رفعت، إليكم الحوار في النص التالي

أعربت هايدي رفعت عن فخرها بالعرض الذي استغرق عامًا كاملًا من البروفات والتدريبات المستمرة لتحقيق هذه الصورة المتقنة.

فرحة بجولات المسرحية بين المحافظات

وأشارت هايدي رفعت إلى أنها استمتعت بجولات "يوم عاصم جدًا" في المحافظات المختلفة، حيث عرضت المسرحية في دمياط والغربية، مؤكدةً أن الجمهور هناك كان متفاعلًا ومشجعًا بشكل كبير.

وأضافت: "بإذن الله نتطلع لزيارة المزيد من الأقاليم والاستمتاع بتفاعل الجمهور هناك."

عرض يوم عاصم جدا

دور جديد في مسلسل "حكيم باشا"

وعن مشاريعها القادمة، أعلنت هايدي أنها ستشارك في مسلسل "حكيم باشا" مع الفنان مصطفى شعبان، حيث ستجسد دور ابنة عمه، مما يتيح لها تقديم تجربة درامية جديدة تضيف إلى مسيرتها الفنية المتنوعة.

ذكريات هايدي رفعت مع محمود حميدة وميرفت أمين

تحدثت هايدي أيضًا عن بدايتها الفنية في مسلسل "نقل عام" مع الفنانين محمود حميدة وسميحة أيوب، مشيدةً بتواضعهم وقدرتهم على دعم الفنانين الشباب واحتوائهم.

وأشارت إلى أن العمل مع هؤلاء الفنانين الكبار كان تجربة مميزة، وأن الفنانة ميرفت أمين كانت بمثابة قدوة وداعم لها، مضيفةً: "كان شرف لي أن أعمل معهم."

هايدى رفعت

تفضيلها للأدوار المتنوعة والشخصيات المختلفة

فيما يخص الأدوار التي تفضل تقديمها، أكدت هايدي أنها تستمتع بتجسيد جميع الأدوار المتنوعة، حتى وإن كانت أدوارًا شريرة، حيث ترى أن التنوع يضيف لها كفنانة ويساهم في تطوير مهاراتها وتجربتها الفنية.