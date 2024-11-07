نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن جولات مشروع "أهل مصر".. معبد الكرنك يستقبل أطفال المحافظات الحدودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل معبد الكرنك، الأربعاء، 200 طفل من المحافظات الحدودية، استمرارًا لفعاليات الأسبوع الرابع والثلاثين المقام بمشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بمحافظة الأقصر، تحت شعار يهمنا الإنسان" تزامنا مع أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية".

جولة للتعرف على تاريخ معبد الكرنك

وبحضور لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، اصطحب هاني صبحي مرشد سياحي، الأطفال في جولة للتعرف على تاريخ المكان الذي تعود أصوله إلى الدولة الوسطى عام 2000 ق.م، ويعتبر أضخم المجمعات الدينية والتاريخية.

وأشار "صبحي" أن المكان استكمل بناؤه في الدولة الحديثة، ويضم مجموعة من المعابد المخصصة للمعبود "آمون" وزوجته "موت" وابنهما "خنسو"، تم ربطها بمسارات معمارية مميزة، أما الأروقة بنيت من الداخل إلى الخارج، وتضم أعمدة ضخمة تنتهي بفناء مفتوح.

وعن مكونات المعبد: يشتمل على غرفة خاصة بالمعبود آمون، ومحور شرقي غربي به 6 بوابات، وآخر شمالي جنوبي يضم أربع بوابات، وتتوسطهما الساحة المفتوحة المخصصة لعامة الشعب، وهناك أيضًا قاعة الأعمدة الضخمة.

وواصل حديثه بتسليط الضوء على البحيرة المقدسة التي استخدمت في الطقوس التطهيرية وتقديم القرابين، ومعابد رمسيس الثاني والثالث، وما تحتويه من غرف مخصصة للنخبة الملكية وأخرى خاصة بالاحتفالات، وكذلك طريق الكباش الذي يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، لمسافة تصل إلى نحو 3 كيلو مترات، ويحتوي على 1200 تمثال، وأعيد ترميم أجزاء منه في العصر الحديث.

وشهدت الجولة أيضا تقديم شروحات عن أهم الاحتفالات التي كانت تقام بالمكان أهمها عيد "الأوبت" الذي يرمز إلى استعادة ذكرى الزواج المقدس بين المعبود "آمون" وزوجته، وكان يحتفل به بعد انتهاء موسم الحصاد بين شهري سبتمبر ونوفمبر، من خلال رفع الكهنة للمراكب المقدسة عبر النيل، على أنغام الموسيقى، والتوجه إلى معبد الأقصر، في تلاحم روحي بين المعابد والنيل.

تاريخ حكم الملك رمسيس الثاني للبلاد

واختتم اليوم بفتح باب المناقشة مع الأطفال ودارت حول تاريخ حكم الملك رمسيس الثاني للبلاد، وإنجازاته كونه أحد أهم حكام مصر القديمة، وقاد عدة حملات عسكرية لحماية الحدود المصرية امتدت إلى سوريا والعراق.

يقام الأسبوع الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسی رئیس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتستمر فعالياته حتى بعد غد الجمعة، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

ويتضمن الأسبوع 12 ورشة فنية وحرفية، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية، تختتم بجولة حرة بأسواق وكورنيش المحافظة.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.