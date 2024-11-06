نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. القائمة الكاملة لمسلسل " وتقابل حبيب " لـ ياسمين عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" التحضيرات النهائية للعمل ومنها الفريق المشاركة، حيث ضم العمل حتى الآن مجموعة كبيرة من النجوم.

نجوم مسلسل "وتقابل حبيب":

أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، جونيور محمود ياسين، نيكول سابا، خالد سليم، إيمان السيد، بدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

يحمل المسلسل الجديد اسم "وتقابل حبيب" كعنوان مؤقت، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجى. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، ويشارك ياسمين عبد العزيز في البطولة النجم كريم فهمي. يعيد هذا العمل الثنائية الرومانسية التي جمعت بين ياسمين وكريم في مسلسل "ونحب تانى ليه الذي عُرض في رمضان 2020 وحقق نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز:

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل «ضرب نار»، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ودارت أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق.