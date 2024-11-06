كندة علوش تعود للدراما التلفزيونية بمسلسل ناقص ضلع في رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - تعود النجمة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ناقص ضلع (اسم مؤقت)، الذي تشارك في بطولته مع النجمتين نيللي كريم وروبي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم ، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.

آخر أعمال كندة علوش التلفزيونية مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

أما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام عالمية، هي؛ نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلمي السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.