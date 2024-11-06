أحمد عز يجتمع مع أحمد مراد في جلسة نقاشية حول " الجن بين الأدب والسينما"

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أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفنان أحمد عز مع الكاتب أحمد مراد في جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض الشارقة وتحمل اسم "الجن بين الأدب والسينما، وذلك يوم الأحد الموافق العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تكون المناقشة حول السينما وتأثيرها على المجتمع، ونجاح عز في تقديم شخصية عبد القادر الجن في فيلم "كبيرة والجن" المأخوذ عن رواية أحمد مراد.

أحمد عز يشيد باستوديوهات الحصن في السعودية:

وفي سياق آخر تواجد أول أمس الفنان أحمد عز مع عدد من نجوم مصر في السعودية على أثر افتتاح حصن السينمات في موسم الرياض، وتحدث عز عن سعادته بتواجد هذا الحدث في بلد عربية وقريبة من الشعب المصري مثل السعودية.

وعند سؤاله عن المنافسة السينمائية مع زملائه قال:" عايز أقولك على حاجة، الفن مافيهوش تحدي ومفيهوش 1 و2 و3 و4 خالص، الفن هو تكامل واللي يهمنا في الاخر هو إرضاء المشاهد".

وأضاف:" أنا ديما بقول احنا كلنا لاعيبة كورة عايزين نجيب جول والجول ده هو إرضاء المشاهد على الحاجه اللى بنقدمها، ويارب ديما نكون عند حسن ظنه".

آخر أعمال أحمد عز:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية،وحقق نجاحًا كبيرًا وكان صاحب النصيب الأكبر من الإيرادات، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياشين، علي صبحي، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومجموعة من الضيوف الشرف، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.