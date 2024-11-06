نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أحدث أعمال عائشة بن أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة عائشة بن أحمد حالة من النشاط الفني الفترة الحالية، وحققت نجاحا ملحوظ في مسلسل دون سابق إنذار مع آسر ياسين.

أحدث أعمال عائشة بن أحمد

وتعاقدت عائشة الفترة الحالية على تقديم البطولة النسائية أمام أحمد مكي في مسلسله الجديد عين شمس، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل عين شمس

وتدور احداث مسلسل عين شمس في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وتواصل في الفترة الحالية الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله بجانب مكي وعائشة، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجي.

اخر اعمال عائشة بن أحمد

وكان اخر اعمال عائشة بن احمد هو مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل دون سابق إنذار مع آسر ياسين، قدمت شخصية ليلى زوجة آسر ضمن الأحداث، والتي تعمل في شركة عقارات، دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتناول الخلافات الزوجية ومواجهة الزوجين لصعوبات بعد اكتشاف إصابة ابنهما بالسرطان، قبل أن يكشف العمل أن هذا الطفل ليس ابنهما، والعمل تكون من 15 حلقة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان سليمان، وإسلام حافظ، ومن تأليف ألمى كفارنة ومن إخراج هاني خليفة.

كما شاركت عائشة بن أحمد في حكاية روحي فيك ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والتي خاضت من خلالها عائشة أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، ودارت أحداثها في إطار نفسي تشويقي، قدمت عائشة بن أحمد خلالها شخصية مهندسة ديكور تمر حياتها بالعديد من الأزمات، عُرضت من 10 حلقات، وشارك بجانب عائشة في بطولتها نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسي، محمد عبد العظيم، وريم رؤوف، والعمل من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.