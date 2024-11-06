نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي شخصية أحمد فهمي في فيلم أحمد وأحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع فيلم أحمد وأحمد التحضيرات النهائية للعمل، الذي تدور احداثه في إطار أكشن كوميدي، وانضمت للابطال مؤخرًا جيهان الشماشيرجي، والفيلم فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله.

شخصية أحمد فهمي في فيلم أحمد وأحمد

يظهر أحمد فهمي خلال احداث فيلم أحمد وأحمد بشخصية مهندس ديكور، بينما يجسد أحمد السقا دور خاله ويقعان في العديد من المواقف والأحداث في إطار أكشن كوميدي.

تفاصيل فيلم أحمد وأحمد

وفيلم أحمد وأحمد، بطولة الفنان احمد السقا واحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وفكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وتدور احداثه في إطار أكشن كوميدي.

أحدث أعمال أحمد السقا

ومن ناحية أخرى، يواصل أحمد السقا في الفترة الحالية تصوير الجزء الثاني من مسلسل العتاولة المقرر عرضه في رمضان 2025، وكذلك فيلم الجزيرة 3، من إخراج شريف عرفة، وتعاقد مؤخرا على فيلم جديد بعنوان الديب، من المقرر أن يبدأ تصويره الشهر المقبل، وفيلم الديب كان يحمل في البداية إسم خبطة العمر، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال السقا

وكان اخر اعمال أحمد السقا هو فيلم السرب، الذي يعد من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية الدرامية ويتناول أحداث حقيقية، وشارك بجانب السقا في بطولته، نيللي كريم، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، وعمرو عبدالجليل، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أحمد فهمي

بينما كان اخر اعمال أحمد فهمي هو فيلم عصابة الماكس، وتدور أحداثه حول شخصية المكسيكي وهو مجرم اسكندراني يسعى لتكوين عصابة من أجل تنفيذ مهمة جديدة وهي تهريب مومياء، ويشارك في بطولة الفيلم روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، ومن تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.