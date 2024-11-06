نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 18 ديسمبر المقبل.. عرض فيلم المستريحة لـ ليلي علوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي صناع فيلم المستريحة بطولة الفنانة ليلي علوي وبيومي فؤاد من التصوير، وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

موعد عرض فيلم المستريحة

ومن المقرر عرضه فيلم المستريحة يوم 18 ديسمبر المقبل فى سينمات مصر والوطن العربى، والعمل من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

ابطال فيلم المستريحة

ويضم فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، والعمل من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم المستريحة

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز التى تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

أحدث أعمال ليلي علوى

ومن ناحية اخري، عُرض لـ ليلى علوي فيلم آل شنب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

اخر اعمال ليلي علوى

وكان اخر اعمال ليلي علوى هو فيلم جوازة توكسيك، بطولة بيومي فؤاد، محمد أنور، تامر هجرس، نسرين طافش، وملك قورة، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويتناول قصة حب تجمع كريم وفريدة، ولكن تواجههما العديد من الأزمات بسبب تدخل أسرة كريم وهما ليلى علوي التي تلعب دور والدته وبيومي فؤاد الذي يقدم دور والده.

وايضا شاركت في فيلم مقسوم، وشاركها بطولته شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، كما شاركت في مسلسل دنيا تانية، الذي عُرض في موسم 2022، وشاركها في بطولته وقتها، مي سليم، مجدي كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، ليلى عز العرب، أشرف زكي، أحمد عزمي، وأمير شاهين، وكان من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال