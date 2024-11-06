انت الأن تتابع خبر فيلم ”دخل الربيع يضحك” ينافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينافس فيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يُعرض الفيلم للمرة الأولى عالميًا. يُعتبر هذا الفيلم هو الفيلم المصري الوحيد المشارك في هذه المسابقة.

أحداث الفيلم

تدور أحداث "دخل الربيع يضحك" خلال فصل الربيع، المعروف بجمال طبيعته، ويتناول أربع حكايات تتمحور حول الأسرار والغضب والأحزان، وسط ضحكات ظاهرة. ومع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.

وفي بيان لها، أكدت نهى عادل أن الفيلم يمثل "قفزة إيمانية عميقة"، حيث تحكي مجموعة من القصص القصيرة المجزأة التي تراودها منذ نهاية عام 2019. وأضافت: "أشعر بدافع لمشاركة هذه القصص وروايتها، دون أن أدرك إمكانية دمجها في باقة متفتحة من أزهار الربيع داخل أول فيلم روائي طويل لي".

رؤية المخرجة

تحدثت نهى عن إلهامها من فصل الربيع لكتابة وإخراج الفيلم، مشيرةً إلى أنها تواصل الكشف عن الدوافع وراء اختيار القصص الخمس المحددة، وكيف تعكس كل حكاية الشبكة المعقدة التي نسجتها ألعاب الربيع الغامضة. وأكدت أن الفيلم يستلهم جمال القصائد المصرية الأصلية والألحان الخالدة، ويعكس رؤيتها البصرية والسمعية للموسم، دون السعي عمدًا لإضفاء طابع نسوي، بل يتجه بشكل طبيعي نحو سرد قصص النساء.

كواليس الإنتاج