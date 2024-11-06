نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فستان.. زينة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة زينة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أثارت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، بعدما نشرت مقطع فيديووعبر حسابها بموقع انستجرام وأبرزت فيه إطلالتها الجذابة وذلك قبل حضورها إحدى المناسبات الفنية.

سبب تصدر زينة التريند

وظهرت زينة بإطلالة جذابة وجريئه حيث كانت مرتدية فستان فوشيا قصير مع جاكيت من الفرو ذات لون أسود، وأنهالت تعليقات الاعجاب من أصدقائها وجمهورها على الفيديو.

أحدث أعمال زينة

ومن ناحية اخري، انتهت زينة من تصوير فيلم بنات الباشا ويشاركها البطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين،والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل إجتماعى.

وايضا تستعد لفيلم الدشاش مع محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، حيث انطلق الفيلم نهاية الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن تلتحق زينة بأسرة العمل خلال الأيام المقبلة، لا سيما وأنها منشغلة حاليًا بتصوير مسلسلها الرمضانى المقرر عرضه في رمضان 2025.

اخر اعمال زينة

وكان اخر اعمال زينة هو فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وشارك فى بطولته أحمد العوضى، عصام السقا حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر، مجدى فكرى، وائل العونى، مايا فارس، وعدد آخر من الفنانين.