انت الأن تتابع خبر منة شلبي عن افتتاح ستوديوهات الحصن: حدث كبير وفخورة بالتقدم اللي حاصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بافتتاح استوديوهات الحصن والذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مساء يوم الاثنين المنقضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والخليجي ومن جميع أنحاء الوطن العربي.

منة شلبي تشيد بافتتاح ستوديوهات الحصن: فخورة بالتقدم والتطور اللي بتشهده الممكلة

وشاركت منة شلبي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ورصدها موقع تحيا مصر من حفل افتتاح ستوديوهات الحصن وعلقت عليها: مع اصدقائي و حبايبي من افتتاح استوديوهات الحصن في الرياض، حدث كبير و مهم مبروك علي كل صناع الدراما و السينما هذا الحدث المهم و فخوره بالتقدم و التطور الذي تشهده المملكه العربيه السعوديه حفظ الله شعبها و قادتها ..شكرا علي الدعوه الكريمه و احساسي اني دائما في بلدي التاني ..حفظ الله بلادنا جميعا.

وكان قد خرج عدد كبير من نجوم القن وأشادوا بوجود ستوديوهات الحصن في الممكلة العربية السعودية، حيث قال الفنان محمد إمام: التعاون بين الفن المصري و الأمكانيات السعودية هينتج عنه أعمال ضخمة بموصفات عالمية ستسعد كل الجمهور العربي ان شاء الله.

نجوم الفن وافتتاح ستوديوهات الحصن

بينما قال كريم عبد العزيز: كل مرة بنيجي هنا لإخواتنا في السعودية كأننا مسبناش بلادنا، وجولة استوديوهات الحصن شيء يشرف وفخر لينا كعرب.

في حين قال الفنان أحمد عز:

ستوديوهات الحصن بالرياض حاجة تسعد كل واحد موجود، يعني أننا نلاقي ستوديوهات زي دي في الوطن العربي، هيوفر علينا سفر لدولة بعيدة والاستوديوهات دي مش بس هتفيد الصناعة لا دي هتفهم الجيل الجديد معناها، وهنستغل ستوديوهات الحصن ونيجي نصور هنا بدل ما نروح بعيد.

منة شلبي في فيلم الهوى سلطان