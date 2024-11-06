ضمن مبادرة بداية جديدة .. استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي لطلاب المدارس بالفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - تواصلت فعاليات الأسبوع الثقافي لطلاب المدارس بالفيوم الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

وشهدت مدرسة الثورة الإعدادية بنين بالفيوم، محاضرة بعنوان "سن المراهقة"، قدمتها جيهان عبد الله، مسئول ثقافة الطفل، أوضحت خلاله تعريف مرحلة المراهقة، وأهم التغيرات التي يمر بها المراهق، وكيفية تجاوز هذه المرحلة بأمان، وأهمية اختيار الصديق، والقدوة الحسنة، والرجوع إلى الأسرة، وأكدت أيضا على كيفية اكتشاف وتنمية المهارات، وتحديد الهدف والسعي لتحقيقه، وأشارت إلى بعض النماذج الناجحة مثل؛ العالم المصري أحمد زويل، ود.مجدي يعقوب، واختتمت حديثها بمناقشة الطلاب حول أحلامهم في المستقبل.

أعقب ذلك حوار مفتوح في موضوعات متنوعة تهم الطلاب في حياتهم اليومية، ناقشت خلاله علا حسان، أخصائي الطفل، كيفية إدارة الوقت والاهتمام بممارسة الرياضة، والاستفادة من وقت الفراغ وحسن استثماره، وأهمية الاستخدام الصحيح للموبايل.

كما عقدت محاضرة بعنوان "تغير المناخ"، ناقشت فيها "حسان" جهود الدولة في الحفاظ على البيئة، والاتجاه نحو البيئة الخضراء، وأهمية إعادة تدوير المخلفات، وكيفية الحد من مظاهر التلوث.

وقدمت تهاني أحمد، أخصائي الطفل، مسابقات ثقافية متنوعة مع الطلاب منها "تغير المناخ"، بالإضافة إلى ورشة أركت نفذتها نعمة رجب، أخصائي الطفل، وعرض مسرح عرائس قفازية بعنوان "ازرع شجرة"، تأليف وأداء جيهان عبد الله.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم، برئاسة سماح كامل، عقد قسم المواهب بالفرع محاضرة بعنوان "تأثير الأصدقاء في حياتنا"، بمدرسة التوفيق الإعدادية بنات، تحدثت فيها شيماء حمدي، مدرب تنمية مجتمعية، عن مفهوم الصداقة، والفرق بين الصديق والزميل، وكيفية إختيار الصديق

وأوضحت "حمدي" أنواع الصداقات ومنها؛ صديق المصلحة، وصديق المبادئ، وصديق الدراسة والعمل، وغيرها، كما أكدت أن الصداقات الجيدة توسع الآفاق والمعرفة، كما أنها تؤثر على الصحة النفسية، حيث تقلل من خطر الاكتئاب والتوتر، وتزيد من الشعور بالسعادة والرضا.