الثقافة تواصل عرض ”ليالي المحروسة” لطلاب المدارس على مسرح السامر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم العرض المسرحي "ليالي المحروسة" على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن مبادرة "مسرحة المناهج" التي تقدمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديم التاريخ لطلاب التعليم الأساسي بشكل تفاعلي ومبسط، ويقام العرض يوميا في الحادية عشرة صباحا ويستمر حتى 24 نوفمبر الحالي عدا يومي الجمعة والسبت.

يقام العرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدمه فرقة السامر المسرحية بإدارة الفنان محمد النبوي، ويحظى بإقبال واسع من طلاب المدارس ويجمع بين التعليم والمتعة، مستعرضا حقبا من تاريخ مصر بأسلوب مسرحي شيق، مما يسهم في تثقيف الطلاب حول تاريخ وطنهم عبر أحداث وشخصيات نابضة بالحياة.

"ليالي المحروسة" للمخرج عصام سعد، يتناول مراحل تاريخية محورية في مصر بدءا من حقبة المماليك وحتى ثورة 25 يناير، مما يسهم في إلقاء الضوء على الحقب التاريخية بأسلوب يجمع بين الدراما والترفيه.

العرض تأليف وأشعار حمدي نوار، غناء وألحان باسم عبد العزيز، استعراضات ماهر مفتاح، ديكور وملابس رانيا حداد، مكياج رانيا صابر، فيديو مونتاج محمود صلاح، تصميم إضاءة عز حلمي، تصميم دعاية د. إنجي عبد المنعم، مخرج منفذ محمد صفوت، مشرف فني ياسمين سمير، مدير إنتاج أحمد عزيز.

ويشارك في العرض كوكبة من الفنانين: سمر الشاذلي، أمينة أمين، نهال أحمد، طارق نور، عاطف كساب، عبد الله مهنا، علي شندي، ماجد علي، عبد الرحمن سليم، أحمد يونس، أنس سليمان، حسين محمد، مصطفى إسماعيل، مصطفى محمد، نجلاء عامر، ثريا ربيع، أشرف شكرى، أسامة نعيم، محمود الشوكي.

ويعد العرض هو الثاني لهيئة قصور الثقافة، بمشروع مسرحة المناهج عقب مسرحية "سر حياتي" التي تم تقديمها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لتبسيط منهج مادة العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال تقديمه في قالب غنائي استعراضي للأطفال.