ضمن ”بداية جديدة”.. مناقشات حول حقوق الطفل في لقاءات ثقافة الجيزة بالمعاهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - واصل فرع ثقافة الجيزة، برنامجه الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ويستمر حتى 13 نوفمبر الحالي.

واستقبل المعهد الأزهري الإعدادي للفتيات، مجموعة من الأنشطة نفذتها مكتبة الكوم الأحمر، تضمنت لقاء بعنوان "كل حق لكل طفل" طرحت فيه الباحثة هويدا علي، بعض من بنود اتفاقية حقوق الطفل ومنها، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والبقاء والتطوير، فضلا عن حقه في الحماية البدنية، مؤكدة خلال حديثها أهمية تلك الحقوق في التركيز على الطفل ككيان متكامل، فيما أدار أحمد صر مسابقة معلوماتية لتنمية مهارات المعرفة لدى الطالبات، في التاريخ والجغرافيا والعلوم المختلفة، إلى جانب ورشة فنية "رسم وتلوين" للتعبير عن الحضارة المصرية القديمة.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، بالتعاون مع منطقة الجيزة الأزهرية، لقاء بالمعهد الأزهري بالشيخ زايد، نظمته مكتبة الحديقة الخضراء، بعنوان"العقل السليم في الجسم السليم" أوضحت خلالها إيناس عبد الله مسئول النشاط مفهوم الجسم والعقل، وكيف يتفاعلان طيلة الوقت، بما يحقق تقليل التوتر والقلق وتحسين الصحة البدنية للإنسان، تلاها مسابقة ثقافية بعنوان"المتاحف في محافظتي" قدمتها ريهام برديسي، طارحة عددا من الأسئلة عن تاريخ المتاحف الأثرية والثقافية بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتصميم شعار مبادرة "بداية" بفنيات القص واللصق، تدريب د.أماني الشيخ.

واختتمت الفعاليات بعقد محاضرة قدمتها مكتبة الشيخ زايد، مع طلاب المعهد الأزهري النموذجي بنين، وألقت الباحثة دعاء رياض محاضرة بعنوان "كن قائدا" متحدثة خلالها عن أهمية مهارات القيادة في تطوير الذات، وموضحة سمات القائد الناجح وتأثيره الإيجابي على الأداء والوعي الجمعي، كما أقامت الفنانة إسراء أسامة ورشة فنون تشكيلية لتصميم لوحة فنية باستخدام قصاصات الورق.