نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاعل جماهيري ضخم في الظهور الأول لأحمد سعد بعد جراحة الفك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم أحمد سعد لجمهوره من جديد في حفل غنائي ضخم شهد ظهوره الأول بعد غيابه خلال الفترة الماضية عن الحفلات وتوقف نشاطه الفني بشكل كامل على خلفية إجراء جراحة بالفك بعد إصابته بتآكل عظام الفك على مدار السنوات الماضية وخضوعه للراحة التامة بعد الجراحة.

تفاصيل الحفل

خلال الساعات الماضية تواجد أحمد سعد في ظهوره الأول ولقائه بالجمهور من خلال حفل أقيم بالقاهرة لصالح إحدى الجهات وسط حضور جماهيري كبير، حيث قابل الجمهور أحمد سعد بترحيب كبير وتفاعل على مدار الحفل.



أغاني أحمد سعد التي قدمها في الحفل



وداعب أحمد سعد جمهوره بعد إطلالته الأولى بالحفل؛ مؤكدًا أن ذلك هو الظهور الأول بعد الجراحة وأنه سعيد بالعودة لجمهوره لينطلق مقدمًا عددًا كبيرًا من أغانيه مثل "اليوم الحلو ده واختياراتي ووسع" وغيرها من الأغنيات.