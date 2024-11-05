فن ومشاهير

تفاعل جماهيري ضخم في الظهور الأول لأحمد سعد بعد جراحة الفك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاعل جماهيري ضخم في الظهور الأول لأحمد سعد بعد جراحة الفك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم أحمد سعد لجمهوره من جديد في حفل غنائي ضخم شهد ظهوره الأول بعد غيابه خلال الفترة الماضية عن الحفلات وتوقف نشاطه الفني بشكل كامل على خلفية إجراء جراحة بالفك بعد إصابته بتآكل عظام الفك على مدار السنوات الماضية وخضوعه للراحة التامة بعد الجراحة.

7f1d3c9e8e.jpg
176eaeafc9.jpg

تفاصيل الحفل 

 

خلال الساعات الماضية تواجد أحمد سعد في ظهوره الأول ولقائه بالجمهور من خلال حفل أقيم بالقاهرة لصالح إحدى الجهات وسط حضور جماهيري كبير، حيث قابل الجمهور أحمد سعد بترحيب كبير وتفاعل على مدار الحفل.
 

6d0e8aec69.jpg
9f65c6ac11.jpg

أغاني أحمد سعد التي قدمها في الحفل


وداعب أحمد سعد جمهوره بعد إطلالته الأولى بالحفل؛ مؤكدًا أن ذلك هو الظهور الأول بعد الجراحة وأنه سعيد بالعودة لجمهوره لينطلق مقدمًا عددًا كبيرًا من أغانيه مثل "اليوم الحلو ده واختياراتي ووسع" وغيرها من الأغنيات.

 

131973a047.jpg
e67e001bbd.jpg

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا