نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 4 أعمال فنية.. ياسمين رئيس تعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة من الانتعاشة الفنية، في الوقت الحالي، حيث تنتظر عرض عدة أعمال فنية مختلفة بين السينما والتلفزيون، خلال الفترة المقبلة، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية تفاصيل تلك الأعمال.

ياسمين رئيس

مسلسل "رقم سري"

تنتظر ياسمين رئيس عرض مسلسل "رقم سري" على شاشة قناة "دي إم سي"، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعد هذا المسلسل الجزء الثانى من مسلسل "صوت وصورة"، الذي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتم عرضه في شهر أكتوبر من العام الماضى.

أبطال مسلسل "رقم سري"

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل “رقم سرى”

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.

مسلسل رقم سري

فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

وتشارك أيضًا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

أبطال وصناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

فيلم الهنا اللي أنا فيه



فيلم "الفستان الأبيض"

كما تنتظر عرض فيلم "الفستان الأبيض"، في 20 نوفمبر الجاري بجميع السينمات بمصر، والذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



تفاصيل فيلم "الفستان الأبيض"



وفيلم الفستان الأبيض، من بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج محمد حفظي، والفيلم من نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية اللايت، وتدور أحداثه حول صديقتين من حى شعبي، توشك إحداهما على الزواج، لكن يضيع فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتذهب إلى المدينة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، وتتوالى الأحداث حول إعادة اكتشافهن للمدينة وعلاقتهما بها.

فيلم الفستان الأبيض

مسلسل "جودر2"

وتواصل ياسمين تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، وذلك بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي.

قصة مسلسل "جودر"

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.