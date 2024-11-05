نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منى زكي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة منى زكي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد بكائها الشديد خلال الجلسة النقاشية التي أقيمت حول المرأة في صناعة السينما، وذلك ضمن فاعليات مهرجان البحرين السينمائي.

منى زكي

أبرز تصريحات منى زكي

وكشفت "منى" عن سبب بكائها وهو الانتقادات التى تعرضت لها من الجمهور بسبب فيلم الست، كما كواليس تجربتها مع العمل وتجسيدها لشخصية أم كلثوم فى تجربة جديدة لها، حيث قالت: "انتهيت من تصوير الفيلم منذ 10 أيام، ولكني مازلت حتى الآن مُتعلقة بالشخصية، لأنها أثرت فيا بشكل كبير، حيث تعلمت منها مبادئ كثيرة مثل القوة، والاستمرارية، والصبر، مؤكدة أن التجربة فريدة على المستوى الفنى والشخصي".

وأضافت مني زكي: “المرأة لها دور كبير في صناعة السينما، حيث تسهم بشكل كبير في تقديم تجارب إنسانية فريدة تعكس القضايا المجتمعية، مُوضحة أن استمرار هذا الحضور الإبداعي سيؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية في المستقبل”.

ودخلت منى زكي فى نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي تعرضت لها من الجمهور، وقالت: “اتعرضت للعديد من الانتقادات من قبل الجمهور، وعشت خلال تلك الفترة فى اكتئاب كبير، ولكني تلقيت مساندة كبيرة من زملائى فى الوسط الفنى، مما ساعدنى على تخطى هذه الأزمة بشكل أسرع، وأقدم خالص الشكر لكل فنان وفنانة حرصوا على التواجد بجانبى في ذلك الوقت”.

آخر أعمال منى زكى



وكان آخر أعمال منى زكى فيلم رحلة 404، وشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.



قصة فيلم رحلة 404



وتدور أحداث فيلم رحلة 404 في إطار اجتماعي درامي تشويقي، ويتناول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر.