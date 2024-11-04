نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 نوفمبر.. موعد عرض فيلم "وداعًا حمدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم "وداعا حمدي" بطولة شيرين رضا طرحه بالسينمات في 6 نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصويره منذ عدة أشهر تحت إشراف المخرج محمود زهران.

تفاصيل “وداعًا حمدي”



وتدور أحداث فيلم "وداعا حمدي" في إطار كوميدي درامي، العمل من بطولة شيرين رضا ويعتمد الفيلم على مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، آية سماحة، علي الطيب، إنجي المقدم، أحمد فهيم، وانتصار.

تدور أحداث فيلم وداعًا حمدي، في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة.

