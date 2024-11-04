انت الأن تتابع خبر العرض العالمي الأول لفيلم سلمى في مهرجان القاهرة السينمائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في المؤتمر الصحفي، عن اختيار فيلم سلمى للمخرج السوري جود سعيد والنجمة سلاف فواخرجي، لينافس في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن الدورة الـ45 من المهرجان (13 - 22 نوفمبر)، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق البوستر والإعلان الرسمي للفيلم.

كيف ظهرت سلاف فواخرجي على بوستر الفيلم؟

وتظهر في بوستر الفيلم النجمة سلاف فواخرجي بشخصية سلمى التي تشرد بنظرها بعيدًا كأنها تحمل همًا ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه، بينما يقدم الإعلان الرسمي للفيلم نظرة سريعة تشويقية على العالم الذي يحيط بسلمى، وفي النهاية إهداء لروح المخرج الراحل عبداللطيف عبدالحميد الذي يشهد الفيلم آخر ظهور له.

فيلم سلمى يحكي قصة امرأة وحيدة تحاول أن تجد حلًا لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين، إما أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كل ما يحمله ذلك من تضحية أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

الفيلم من إنتاج جود آرت برودكشن، بالمشاركة مع آدامز برودكشن، وهو من إخراج جود سعيد الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ويقوم ببطولة الفيلم سلاف فواخرجي وباسم ياخور والمخرج الراحل عبداللطيف عبدالحميد وحسين عباس ومجد فضة ونسرين فندي ومغيث صقر وورد عجيب وحسن كحلوس.

وتُعتبر هذه هي المرة الرابعة التي ينافس فيها المخرج جود سعيد بفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كانت المرة الأولى من خلال فيلم بانتظار الخريف (2015) الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، ومطر حمص (2017) ورحلة يوسف (2021) اللذين شاركا في المسابقة نفسها.

معلومات عن مخرج الفيلم