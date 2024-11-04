بسبب الست.. منى زكي تبكي بمهرجان البحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة منى زكي كواليس تجربتها مع فيلم الست وتجسيدها لشخصية أم كلثوم فى تجربة جديدة لها، وايضا تحدثت عن الانتقادات التى تعرضت لها من الجمهور، وبكت منى خلال الجلسة النقاشية التي أقيمت حول المرأة في صناعة السينما، وذلك ضمن فاعليات مهرجان البحرين السينمائي.

منى زكى تتحدث عن تجربتها فى فيلم الست

وقالت منى زكي: انتهيت من تصوير الفيلم منذ 10 أيام، ولكني مازلت حتى الآن مُتعلقة بالشخصية، لأنها أثرت فيا بشكل كبير، حيث تعلمت منها مبادئ كثيرة مثل القوة، والاستمرارية، والصبر، مؤكدة أن التجربة فريدة على المستوى الفنى والشخصي.

وأضافت مني زكي: المرأة لها دور كبير في صناعة السينما، حيث تسهم بشكل كبير في تقديم تجارب إنسانية فريدة تعكس القضايا المجتمعية، مُوضحة أن استمرار هذا الحضور الإبداعي سيؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية في المستقبل.

منى زكي تتعرض لـ الانتقادات من الجمهور

ودخلت منى زكي فى نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي تعرضت لها من الجمهور، وقالت: اتعرضت للعديد من الانتقادات من قبل الجمهور، وعشت خلال تلك الفترة فى اكتئاب كبير، ولكني تلقيت مساندة كبيرة من زملائى فى الوسط الفنى، مما ساعدنى على تخطى هذه الأزمة بشكل أسرع، وأقدم خالص الشكر لكل فنان وفنانة حرصوا على التواجد بجانبى في ذلك الوقت.

تفاصيل فيلم الست

وتناول فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويأتي المشروع بتكلفة إنتاجية ضخمة، ويشارك بجانب منى في بطولته، محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

آخر أعمال منى زكى

وكان آخر أعمال منى زكى فيلم رحلة 404، وشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

قصة فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم رحلة 404 في إطار اجتماعي درامي تشويقي، ويتناول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر.