نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حميد الشاعري يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حميد الشاعري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما خضع للراحة بمنزله، بسبب عملية جراحة في العين الأيام الماضية.

حميد الشاعري يتصدر التريند

وخضع حميد الشاعري، للراحة بمنزله خلال الايام الماضية، بعد خضوعه لجراحة في العين لم تستغرق الساعتين، وذلك لتصحيح الإبصار في العين

حميد الشاعري في حفل كاسيت 90

سبق، وشارك حميد الشاعري في حفل كاسيت 90، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، وذلك مع نجوم التسعينات محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، وخالد عجاج.

آخر أعمال حميد الشاعري

وكان آخر أعمال حميد الشاعري هي اغنيه بعنوان "الحلوين بزيادة" بمشاركة المطربة الشابة جوري وكلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري، أغنية "ماتتحبيش" من كلمات جمال الخولى والحان رامى جمال وتوزيع وسام عبد المنعم ومكساج توما، أغنية "أوسكار "في ديسمبر الماضي.

كلمات أغنية الحلوين بزيادة

أكتر من الحلوين بزيادة، أطعم من كل القمرات

مش محتاجة مني إشادة خفة دم تقول شربات

المزيكا بكل آلاتها تضربلك تعظيم سلامات

المزيكا بكل آلاتها تضربلك تعظيم سلامات

يعني جمال يحتار فيه أطباء (يعني دلال ولا أي دلال)

يضربوا أمثال بيكي أحبة (ويغنولك مية موال)

مرسومة رسمة بميزان مفيهاش غلطة بقى تتقال

يعني دلال ولا أي دلال

(يضربوا أمثال بيكي أحبة) ويغنولك مية موال

مرسومة رسمة بميزان مفيهاش غلطة بقى تتقال

(أكتر من الحلوين بزيادة، أطعم من كل القمرات)

أنت الكل وسيد الكل (يا حكاية ورواية تجن)

نظره وغمزة تدوخ دوخة (قلبي يشوفها يرق يحن)

كل شوية تزيد في حلاوة مهما كبرت كده في السن

آه، يا حكاية ورواية تجن

(نظره وغمزة تدوخ دوخة) قلبي يشوفها يرق يحن

كل شوية تزيد في حلاوة مهما كبرت كده في السن

يعني جمال يحتار فيه أطباء (يعني دلال ولا أي دلال)

يضربوا أمثال بيكي أحبة (ويغنولك مية موال)

مرسومة رسمة بميزان مفيهاش غلطة بقى تتقال

يعني دلال ولا أي دلال

(يضربوا أمثال بيكي أحبة) ويغنولك مية موال

مرسومة رسمة بميزان