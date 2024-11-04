نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رئيس تروج للبوستر الدعائي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة ياسمين رئيس البوستر الدعائي لأحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم الهنا اللي أنا فيه، والذي من المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائية.

ونشرت ياسمين رئيس البوستر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت عليه معلقة: “فيلم “الهنا اللي أنا فيه” قريبًا بجميع دور العرض

بطولة: كريم محمود عبد العزيز -️ دينا الشربيني - ياسمين رئيس - حاتم صلاح - مريم الجندي تأليف: أيمن بهجت قمر إخراج: خالد مرعي".

طرح بوستر فيلم الهنا اللي أنا فيه



أطلقت نيوسنشري البوستر التشويقي لفيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا في السينمات.

ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.





أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز