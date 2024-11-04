ضمن مبادرة "بداية".. قصور الثقافة تطلق أسبوعًا لطلاب المدارس بالفيوم

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار جهود وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفي سياق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أطلقت الهيئة العامة للثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أسبوعًا ثقافيًا لطلاب مدارس الفيوم، يتضمن هذا الأسبوع أنشطة وفعاليات متنوعة تستمر حتى 7 نوفمبر الحالي، ويُنفذها فرع ثقافة الفيوم.

انطلاق الفعاليات بحوار مفتوح

افتُتحت فعاليات الأسبوع الثقافي في مدرسة الثورة الإعدادية بنين بحوار مفتوح حول التعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة". أدارت الحوار جيهان عبد الله، مسؤولة ثقافة الطفل، حيث أوضحت الهدف الأساسي للمبادرة المتمثل في بناء الإنسان في مجالات الثقافة، الصحة، المجتمع، والعلم، تم مناقشة بعض القيم والأخلاق الإيجابية، وأهمية تعديل السلوكيات الخاطئة، مع التأكيد على تحديد الأهداف في الحياة والسعي لتحقيقها وتنظيم الوقت من خلال إعداد جدول مهام يومي.

مسابقات ثقافية وعروض فنية

تبع ذلك تنظيم مسابقات ثقافية قدمتها تهاني أحمد، أخصائية الطفل، وعرض مسرح عرائس قفازية بعنوان "حكايات ماما ستو والأراجوز"، من تأليف وأداء جيهان عبد الله.

اختُتم اللقاء بفقرة تحريك عرائس قدمتها نعمة رجب، أخصائية الطفل وحضر الفعاليات مدير المدرسة وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين، بالإضافة إلى طلاب كلية الخدمة الاجتماعية.

يوم ثقافي وفني لذوي الاحتياجات الخاصة

في إطار تحقيق العدالة الثقافية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، شهدت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالفيوم يومًا ثقافيًا فنيًا، وذلك ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

محاضرة عن التوازن النفسي

بدأ اللقاء بمحاضرة بعنوان "التوازن النفسي" قدّمتها مروة محمود عطية، أخصائية ثقافية بمكتبة الفيوم العامة. تناولت المحاضرة مفهوم التوازن النفسي، والذي يُعرّف بأنه القدرة على التعامل مع المشاعر، سواء كانت سلبية أو إيجابية، بطريقة صحيحة وبناءة.

كما تم التطرق إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والدراسة أو العمل، وكذلك القدرة على التعبير عن الذات وتحقيق الأهداف.

وأشارت "عطية" إلى أن التوازن يُحقق من خلال التعلم والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى التخلص من الطاقة السلبية والحفاظ على العلاقات الإنسانية والصحة النفسية.

ورشة أشغال يدوية للطالبات

كما نفذ نادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية، حيث تم تدريب الطالبات على كيفية عمل ميدالية مفاتيح من خيوط المكرمية، بدءًا من التعرف على نوع الخيط المستخدم والغرزة المربعة المطلوبة. قادت التدريب فاطمة محمد ربيع، مشرفة نادي المرأة بالمكتبة.

تجسد هذه الفعاليات التزام وزارة الثقافة بتنمية مهارات الشباب وتعزيز الوعي الثقافي بين طلاب المدارس.