نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر طارق لطفي للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان طارق لطفي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد ساعات من إعلانه وفاة والد زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "توفى إلى رحمة الله تعالى حمايا العزيز والد زوجتى ربنا يرحمه ويغفر له".

منشور طارق لطفي

آخر أعمال طارق لطفي

ويذكر أن آخر أعمال طارق لطفي الفنية، هو مسلسل "العتاولة 1" بالتعاون مع الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة وكوكبة من نجوم الفن، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة 1"

مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

أحداث مسلسل "العتاولة 1"

ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.