الخميس.. أنس بوخش ووالدته ضيوف منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية متى الشاذلي الإعلامي أنس بوخش ووالدته السيدة هالة كاظم، في برنامجها “معكم” التي يتم عرضة يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة ON، في تمام الساعة ال 10 مساء.

يكشف أنس بوخش لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بوالدته خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، كما يتحدث عن برنامجه الشهير "Abtalks" الذي يُعرض على موقع يوتيوب، ومن المتوقع أن تكون الحلقة خفيفة وممتعة.

ويذكر أن، نشرت شاشة On، البرومو الحلقة، عبر صفحتها الشخصية موقع تباظل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت عليه قائلا: "إنتظروا الإعلامي أنس بوخش ووالدته السيدة هالة كاظم في حلقة جديدة وحكايات من القلب في معكم منى الشاذلي على ON.