وفاة والد الفنان باهر النويهي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان باهر النويهي منذ قليل عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".

الفنان باهر النويهي

باهر النويهي ينعي والده من خلال منشور على حسابه على فيس بوك



وكتب الفنان باهر النويهي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:

"إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي أبويا محمد سمير النويهي

أسألكم الدعاء بظهر الغيب".



موعد ومكان عزاء والد الفنان باهر النويهي

وتابع باهر النويهي من خلال منشوره:

"الصلاة غدا الاثنين بعد صلاه الظهر بإذن الله في مسجد الصديق مساكن شيراتون والدفن في مقابر القوات المسلحة".

منشور الفنان باهر النويهي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



أحدث أعمال الفنان باهر النويهي



وفي سياق آخر يشار إلى أن أحدث الأعمال الدرامية للفنان باهر النويهي هو مسلسل "6 شهور" الذي تم عرضه في الفترة الأخيرة الماضية عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مسلسل درامي شبابي تدور أحداثه حول حياة العمل، والمعاناة التي يواجهها الشباب حديثي التخرج، حيث يتجهون لوظيفة الكول سنتر، ومن ثم يناقش العمل أبرز المشاكل التي تواجههم.

الفنان باهر النويهي

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور خالد النبوي، نور إيهاب، شريف حافظ، باهر النويهي، مجدي بدر، وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد، وإخراج مصطفى صولي.