فن ومشاهير

وفاة والد الفنان باهر النويهي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان باهر النويهي منذ قليل عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".

397f651a54.jpg
الفنان باهر النويهي 

باهر النويهي ينعي والده من خلال منشور على حسابه على فيس بوك


وكتب الفنان باهر النويهي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:
"إنا لله وإنا إليه راجعون 
توفي أبويا محمد سمير النويهي
أسألكم الدعاء بظهر الغيب".

 


موعد ومكان عزاء والد الفنان باهر النويهي

وتابع باهر النويهي من خلال منشوره:
"الصلاة غدا الاثنين بعد صلاه الظهر بإذن الله في مسجد الصديق مساكن شيراتون والدفن في مقابر القوات المسلحة".

aa3fd51ada.jpg
منشور الفنان باهر النويهي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك 


أحدث أعمال الفنان باهر النويهي


وفي سياق آخر يشار إلى أن أحدث الأعمال الدرامية للفنان باهر النويهي هو مسلسل "6 شهور" الذي تم عرضه في الفترة الأخيرة الماضية عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مسلسل درامي شبابي تدور أحداثه حول حياة العمل، والمعاناة التي يواجهها الشباب حديثي التخرج، حيث يتجهون لوظيفة الكول سنتر، ومن ثم يناقش العمل أبرز المشاكل التي تواجههم.

 

56c1988b5a.jpg
الفنان باهر النويهي 

 

أبطال مسلسل 6 شهور 

 

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور خالد النبوي، نور إيهاب، شريف حافظ، باهر النويهي، مجدي بدر، وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد، وإخراج مصطفى صولي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا